И сравнили с нашими ценами.

iPhone SE 2-го поколения вышел — он доступен для покупки в 40 странах мира, включая Россию. Насколько велика разница между ценами на новый iPhone SE в России, США и других странах? Составили таблицу цен на iPhone SE 2-го поколения в ряде стран и выяснили, где покупать новый смартфон дешевле всего.

Сколько стоит iPhone SE 2 в США и других странах

iPhone SE (2020) 64 ГБ Россия 39 990 рублей США $399 (29 760 рублей) Канада CAD 599 (31 700 рублей) Австралия AUD 749 (35 600 рублей) Германия €479 (38 600 рублей) Франция €489 (39 600 рублей) Италия €499 (40 200 рублей) Великобритания £419 (38 600 рублей) ОАЭ AED 1,699 (34 500 рублей) Гонконг HKD 3,399 (32 700 рублей) Китай CNY 3,299 (34 700 рублей) Индия INR 42,500 (41 500 рублей)

Традиционно дешевле всего покупать новый iPhone в США, Канаде и Гонконге. Цена iPhone SE 2-го поколения в Европе соответствует российской — разница минимальная, причем вне зависимости от страны. Относительно выгодно покупать новинку в Китае. Там Apple, по всей видимости, подстроилась под рынок и выпустила iPhone SE 2-го поколения по сниженной цене.

Напомним, что новый iPhone SE поступил в продажу 24 апреля. Новый смартфон Apple стал доступен для покупки у большинства авторизованных ритейлеров Apple в России. В некоторых магазинах с первого же дня старта продаж появились скидки на устройство.

Ранее мы опубликовали большой обзор нового iPhone SE.

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