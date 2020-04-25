Сколько стоит iPhone SE 2 в США и других странах
И сравнили с нашими ценами.
iPhone SE 2-го поколения вышел — он доступен для покупки в 40 странах мира, включая Россию. Насколько велика разница между ценами на новый iPhone SE в России, США и других странах? Составили таблицу цен на iPhone SE 2-го поколения в ряде стран и выяснили, где покупать новый смартфон дешевле всего.
Сколько стоит iPhone SE 2 в США и других странах
|iPhone SE (2020) 64 ГБ
|Россия
|39 990 рублей
|США
|$399 (29 760 рублей)
|Канада
|CAD 599 (31 700 рублей)
|Австралия
|AUD 749 (35 600 рублей)
|Германия
|€479 (38 600 рублей)
|Франция
|€489 (39 600 рублей)
|Италия
|€499 (40 200 рублей)
|Великобритания
|£419 (38 600 рублей)
|ОАЭ
|AED 1,699 (34 500 рублей)
|Гонконг
|HKD 3,399 (32 700 рублей)
|Китай
|CNY 3,299 (34 700 рублей)
|Индия
|INR 42,500 (41 500 рублей)
Традиционно дешевле всего покупать новый iPhone в США, Канаде и Гонконге. Цена iPhone SE 2-го поколения в Европе соответствует российской — разница минимальная, причем вне зависимости от страны. Относительно выгодно покупать новинку в Китае. Там Apple, по всей видимости, подстроилась под рынок и выпустила iPhone SE 2-го поколения по сниженной цене.
Напомним, что новый iPhone SE поступил в продажу 24 апреля. Новый смартфон Apple стал доступен для покупки у большинства авторизованных ритейлеров Apple в России. В некоторых магазинах с первого же дня старта продаж появились скидки на устройство.
Ранее мы опубликовали большой обзор нового iPhone SE.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.