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Сколько стоит iPhone SE 2 в США и других странах

25 Апр, 2020

Сколько стоит iPhone SE 2 в США и других странах

И сравнили с нашими ценами.

iPhone SE 2-го поколения вышел — он доступен для покупки в 40 странах мира, включая Россию. Насколько велика разница между ценами на новый iPhone SE в России, США и других странах? Составили таблицу цен на iPhone SE 2-го поколения в ряде стран и выяснили, где покупать новый смартфон дешевле всего.

Сколько стоит iPhone SE 2 в США и других странах

Сколько стоит iPhone SE 2 в США и других странах

iPhone SE (2020) 64 ГБ
Россия39 990 рублей
США$399 (29 760 рублей)
КанадаCAD 599 (31 700 рублей)
АвстралияAUD 749 (35 600 рублей)
Германия€479 (38 600 рублей)
Франция€489 (39 600 рублей)
Италия€499 (40 200 рублей)
Великобритания£419 (38 600 рублей)
ОАЭAED 1,699 (34 500 рублей)
ГонконгHKD 3,399 (32 700 рублей)
КитайCNY 3,299 (34 700 рублей)
ИндияINR 42,500 (41 500 рублей)

Традиционно дешевле всего покупать новый iPhone в США, Канаде и Гонконге. Цена iPhone SE 2-го поколения в Европе соответствует российской — разница минимальная, причем вне зависимости от страны. Относительно выгодно покупать новинку в Китае. Там Apple, по всей видимости, подстроилась под рынок и выпустила iPhone SE 2-го поколения по сниженной цене.

Напомним, что новый iPhone SE поступил в продажу 24 апреля. Новый смартфон Apple стал доступен для покупки у большинства авторизованных ритейлеров Apple в России. В некоторых магазинах с первого же дня старта продаж появились скидки на устройство.

Ранее мы опубликовали большой обзор нового iPhone SE.

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