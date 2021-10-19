Сколько стоят MacBook Pro в России — от 190 000 до 600 000 рублей
Дорого!
Мы знали, что они будут дорогими. Все-таки речь о премиальных ноутбуках. Но теперь есть конкретика. На официальном сайте Apple появились рублевые цены. Готовить нужно от двух сотен тысяч отечественных денег до шести сотен, если нужен топовый вариант.
Цены следующие:
- MacBook Pro 14 на базе чипсета M1 Pro с центральным процессором на восемь ядер, графикой на 14 ядер, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ — 190 000 руб.
- MacBook Pro 14 на базе чипсета M1 Pro с центральным процессором на восемь ядер, графикой на 16 ядер, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ — 235 000 руб.
- MacBook Pro 16 на базе чипсета M1 Pro с центральным процессором на восемь ядер, графикой на 16 ядер, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ — 235 000 руб.
- MacBook Pro 16 на базе чипсета M1 Pro с центральным процессором на десять ядер, графикой на 16 ядер, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ — 255 000 руб.
- MacBook Pro 16 на базе чипсета M1 Max с центральным процессором на десять ядер, графикой на 32 ядра, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ — 335 000 руб.
- Топовый MacBook Pro 16 на базе M1 Max с центральным процессором на десять ядер, графикой на 32 ядра, 64 ГБ ОЗУ и SSD на 8 ТБ — 595 000 руб.
С поставками уже проблемы. Доставить предзаказанные MacBook’и обещают не раньше декабря.
Да, зарядка MagSafe для 16-дюймового MacBook Pro обойдется еще 15 400 рублей. Докупать ее нужно отдельно. В комплект войдут адаптер мощностью 140 Вт 9900 рублей и кабель USB‑C/MagSafe 3 на 2 м за 5500 рублей.
Кроме того, есть фирменная салфетка для протирки экрана за 2000 рублей. Да, теперь купертиновцы продают даже такие вещи…
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