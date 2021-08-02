Сколько заряда сэкономит темный режим на смартфоне с OLED-дисплеем
К сожалению, немного.
Всем давно известно, что темный режим хорош не только для глаз в темное время суток, но и для экономии заряда аккумулятора. Так вот, а сколько он вообще способен сохранить? Увы, не так много. Не более 10%. И это на смартфоне с OLED- или AMOLED-дисплеем.
Соответствующие выводы сделали эксперты организации Purdue University. Темный режим был проверен на разных моделях. Яркость экрана была выкручена на 100%. При одних и тех же условиях при темном режиме энергопотребление составило 39%, а при светлом уже 47%. Снижение яркости привело к экономии 3-9%, не более того.
Тестирование проводилось на андроидфонах Google Pixel 4, 5 и Moto Z3. Увы, без айфона. Использовалось приложение Per-Frame OLED Power Profiler. В скором времени на базе полученных данных эксперты разработают особую программу для проверки экономии энергии с темным режимом. Ждем на iOS.
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