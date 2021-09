Сколько заряжаются iPhone 13 — всего 1,5 часа

Названо время.

Пользователь твиттера сравнил время зарядки смартфонов линейки iPhone 13. Речь идет о базовом Айфон 13, компактном и флагманском.

Мгновенной зарядки, как у топовых Android-смартфонов, не ждите.

iPhone 13 Pro Max uses a 30W PD charger, which can maintain 26W power for about 27 minutes, and it takes 86 minutes to fully charge. pic.twitter.com/qN67104Sem

— DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2021