Сколько заряжаются iPhone 13 — всего 1,5 часа

Названо время.

Пользователь твиттера сравнил время зарядки смартфонов линейки iPhone 13. Речь идет о базовом Айфон 13, компактном и флагманском.

Мгновенной зарядки, как у топовых Android-смартфонов, не ждите.

iPhone 13 Pro Max uses a 30W PD charger, which can maintain 26W power for about 27 minutes, and it takes 86 minutes to fully charge. pic.twitter.com/qN67104Sem — DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2021

Результаты:

Время зарядки батареи (емкость 4373 мА*ч) Айфон 13 Про Макс от 0 до 100% — 86 минут (используется 30-ваттное зарядное устройство);

от 0 до 100% — (используется 30-ваттное зарядное устройство); Время зарядки аккумулятора (емкость 2438 мА*ч) Айфон 13 мини от 0 до 100% — 87 минут (20 Вт);

от 0 до 100% — (20 Вт); Время зарядки батареи (емкость 3240 мА*ч) Айфон 13 от 0 до 100% — 89 минут (30 Вт) и 107 минут (20 Вт).

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