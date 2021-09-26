Сколько заряжаются iPhone 13 — всего 1,5 часа
Названо время.
Пользователь твиттера сравнил время зарядки смартфонов линейки iPhone 13. Речь идет о базовом Айфон 13, компактном и флагманском.
Мгновенной зарядки, как у топовых Android-смартфонов, не ждите.
iPhone 13 Pro Max uses a 30W PD charger, which can maintain 26W power for about 27 minutes, and it takes 86 minutes to fully charge. pic.twitter.com/qN67104Sem
— DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2021
Результаты:
- Время зарядки батареи (емкость 4373 мА*ч) Айфон 13 Про Макс от 0 до 100% — 86 минут (используется 30-ваттное зарядное устройство);
- Время зарядки аккумулятора (емкость 2438 мА*ч) Айфон 13 мини от 0 до 100% — 87 минут (20 Вт);
- Время зарядки батареи (емкость 3240 мА*ч) Айфон 13 от 0 до 100% — 89 минут (30 Вт) и 107 минут (20 Вт).
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