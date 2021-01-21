Новости

Скоро Apple выпустит гарнитуру виртуальной реальности

21 Янв, 2021

Скоро Apple выпустит гарнитуру виртуальной реальности

Она станет конкурентом Oculus и PlayStation VR.

Об Apple Glass – очках дополненной реальности – слышали многие. К сожалению, до их анонса далеко. Сообщается, что разработчики столкнулись с рядом технических проблем.

Но без классного гаджета Apple нас не оставит. Инсайдеры выяснили, что компания параллельно занимается VR-гарнитурой. По типу Oculus или PlayStation VR. До выхода устройства остался год.

Apple VR

Дебют Apple VR ожидается в 2022 (по сведениям источников Bloomberg). Она не сильно отличается от решений, уже представленных на рынке. Ее описывают как “тяжелая” и “дорогая”.

Кодовое название новинки – N301. По слухам – прототип оснащен чипом серии Apple M. Его производительность выше, чем у Apple M1 в актуальных Mac. Другой интересной информации нет.

Источник: macrumors.com

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий