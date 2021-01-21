Скоро Apple выпустит гарнитуру виртуальной реальности

Она станет конкурентом Oculus и PlayStation VR.

Об Apple Glass – очках дополненной реальности – слышали многие. К сожалению, до их анонса далеко. Сообщается, что разработчики столкнулись с рядом технических проблем.

Но без классного гаджета Apple нас не оставит. Инсайдеры выяснили, что компания параллельно занимается VR-гарнитурой. По типу Oculus или PlayStation VR. До выхода устройства остался год.

Дебют Apple VR ожидается в 2022 (по сведениям источников Bloomberg). Она не сильно отличается от решений, уже представленных на рынке. Ее описывают как “тяжелая” и “дорогая”.

Кодовое название новинки – N301. По слухам – прототип оснащен чипом серии Apple M. Его производительность выше, чем у Apple M1 в актуальных Mac. Другой интересной информации нет.

Источник: macrumors.com

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