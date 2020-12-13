Скоро Apple Watch лучше будут делать ЭКГ: когда, как и на каких моделях

Точность будет выше.

Apple ещё с 4-й серией своих Watch представила функцию ЭКГ. А с прошивкой watchOS 7.1 она пришла и в Россию. Хоть эта функция вызывает очень много вопросов, но совершенствуется. Вы узнаете: почему ЭКГ будет более качественным, для каких моделей и когда будет доступно. Поехали!

Сама суть ЭКГ в Apple Watch сводится к записи электросигналов человека, которые генерируются во время сердцебиения. Для их считывания используется 2 контакта в самих часах. Напомню, что эта функция лишь условно называется ЭКГ и не способна вас продиагностировать наравне с настоящим мед. оборудованием.

Почему будет работать точнее? Новый алгоритм считывания сердечного ритма станет более гибким и чувствительным. Сейчас отклонения от нормы регистрируются в диапазоне 50-120 ударов в минуту. Но многие люди не попадают в эти рамки: люди, принимающие особые лекарства для контроля сердцебиения, или спортсмены могут получать неверную оценку своего здоровья. Именно для этого порог повысили до 150 уд/мин.

Даже учитывая, что это функция призвана только подтолкнуть вас к визиту специалиста, любые улучшения – хорошо.

Когда появится? Эти обновлённые рамки будут применены уже в watchOS 7.2, она будет доступна с 14 декабря 2020. Напомню, что обновиться можно только, если у вас установлена iOS 14.3/iPadOS 14.3, которая стартует тоже 14.12.20.

Для каких серий будет доступно? Для всех моделей, поддерживающих watchOS 7, то есть Series 3 и новее. Но ЭКГ работает, начиная с 4-й Серии.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)