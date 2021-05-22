Скоро можно будет перенести чаты WhatsApp на другие номера телефонов

Отличная новость.

В скором времени Facebook позволит переносить чаты в WhatsApp (а именно Facebook принадлежит мессенджер) с одного номера телефона на другой. Напомним, что сейчас пользователям доступен перенос только на тот же номер. К тому же, на смартфоне с той же ОС (то есть, при переносе с Android на iOS у вас ничего не выйдет, как и наоборот). Но скоро эти глупые ограничения снимут.

Когда точно? Увы, информации нет. Но известно, что программисты уже вовсю тестируют эту возможность. Так что вряд ли ждать придется слишком долго.

Так что у фанатов WhatsApp свободы станет несколько больше. Классно.

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