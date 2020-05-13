Скрыть не удалось. Глава Xiaomi тайно пользуется iPhone

Упс.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь тайно пользуется iPhone. Об этом стало известно после очередной публикации Цзюня в соцсети Weibo, которую он сделал с использованием iPhone.

Глава Xiaomi сразу обратил внимание на допущенную оплошность и удалил сообщение. После он взял в руки смартфон Xiaomi и опубликовал это же сообщение повторно. Однако пользователи соцсети успели запечатлеть первое сообщение с пометкой «Отправлено с iPhone».

Цзюнь пока не прокомментировал нашумевшую публикацию. Вместо него выступил Пан Цзютан, аналитик и один из партнеров Xiaomi. Он отметил, что руководителям компании часто приходится использовать устройства других производителей для оценки тенденций рынка.

Напомним, что ранее Xiaomi представила оболочку MIUI 12. В ней были обнаружены анимации в стиле iOS 13 и «Пункт управления», идентичный тому, что появился на iPhone начиная с iOS 12.

Источник: TouTiao.

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