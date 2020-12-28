Скрытые особенности режима “не беспокоить”, о которых не все знают

До нужного момента.

Вы знали, что режим «не беспокоить» можно включить не на постоянной основе? Иногда нам очень хочется ограничит общение, но пропускать важный звонок не хочется. На самом деле iOS позволяет управлять этим режимом чуть более гибко, чем все привыкли думать.

Заходим в панель управления» и находим режим «Не беспокоить». Теперь нам надо не просто нажать на иконку полумесяца, а зажать ее. Вы увидите всплывающее меню, в котором система предложит активировать режим на один час, до вечера/утра или до смены текущей геопозиции.

Также система умеет определять ваши дела, если вы зафиксировали их в календаре. Например, вы запланировали поход в кино с 18:00 до 20:00. Как только вы достанете смартфон и выберете нужный режим «Не беспокоить», устройство предложит активировать его до конца текущего события. Удобно? Конечно!

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