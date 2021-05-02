Skype заработал прямо в Safari – даже на iOS

Полезное нововведение.

Поклонникам гаджетов Apple станет легче пользоваться Skype. Если нужда в этом мессенджере есть.

Сообщается, что Microsoft обновила интернет-версию Skype. Теперь она работает на большем количестве браузеров. Включая Safari.

Для запуска Skype понадобится Safari 13.1 (или новее). Сказанное относится не только к Mac. Для iOS требования аналогичные.

Звучит неплохо. Впрочем, решение трудно назвать идеальным. Добавлена поддержка Safari – хорошо. Однако несовместимость с Firefox и мобильным Google Chrome сохраняется.

Источник: softpedia.com

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