Слава «клаве» и «железу» – с Днем Тестировщика!
Профессиональный День Тестировщика мы отмечаем 9 сентября.
Сегодня, девятого 09, от всей широчайшей блошиной души поздравляю тестировщиков с их профессиональной днюхой!
Желаю умения перевоплощаться в юзеров, дабы научиться мыслить, как мы – настоящие потребители исследуемого продукта либо проверяемой вами системы! И в то же самое время, не отвлекаться от своего инженерного предназначения производить анализ сложного системного состояния, проверять и сравнивать параметры, делая верные выводы.
И чтобы баги – мотыльки, навсегда остались только воспоминанием о 1947 годе, когда один из них застрял между контактами вычислительной машины и был передан в музей вычислительной техники, ознаменовав рождение вашего профессионального праздника! Поздравляю!
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