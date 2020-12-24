Следить за владельцами iPhone стало сложнее, в iOS 14.4 добавят важную функцию

Будет полезно многим.

О том, что в Apple намерены добавить функцию, с помощью которой пользователи смогут блокировать доступ к отслеживанию в приложениях, говорили давно. Технологический гигант прислушался к нам, и теперь эту возможность все-таки ввели.

Что забавно, в Facebook были категорически против этого нововведения. Сотрудники известной социальной сети оправдывали свое негодование достаточно странно. Якобы, малому бизнесу будет тяжелее развиваться, поскольку его владельцы не смогут отслеживать предпочтения пользователей, из-за чего будет производиться неправильная выборка клиентов.

Можно ли назвать такую критику весомой? Скорее нет, чем да. Да, работать со статистикой предпринимателям станет сложнее, но и не все владельцы айфонов будут запрещать приложениям собирать данные, для кого-то это не имеет значения. Функция уже неплохо работает, и она будет добавлена вместе с выпуском iOS 14.4, которая появится в начале 2021 года.

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