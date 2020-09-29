Следят ли виджеты iOS 14 за владельцами Айфонов?

Развеиваем мифы.

Теория заговора, распространяемая на Facebook и других платформах социальных сетей на этой неделе, утверждает, что виджеты iOS 14 на самом деле служат регистраторами ключей, отслеживая все, что вы вводите на своем iPhone. В посте на Facebook также упоминается функция автозаполнения кода безопасности iOS в качестве доказательства того, что приложение отслеживает то, что они вводят.

Стоит отметить, что это неверно, и существуют технические ограничения и средства защиты, которые не позволяют виджетам получать доступ к вашим данным.

Как работают виджеты iOS 14 на самом деле?

У виджетов домашнего экрана iOS 14 есть множество ограничений и средств защиты, таких как конфиденциальность и время автономной работы. Эти меры защиты также являются причиной того, что вы можете заметить, что виджеты обновляются не постоянно, а через определенные промежутки времени.

По сути, виджеты работают в фоновом режиме на очень короткое время, чтобы обновлять отображаемое содержимое с заранее заданным интервалом. Как только контент был обновлен, фоновый процесс полностью прекращается, гарантируя, что виджет не сможет непрерывно собирать какие-либо данные.

Если бы виджетам было разрешено работать непрерывно без ограничений, это не только повлияло бы на конфиденциальность, но и существенно повлияло бы на время автономной работы и производительность. Все эти причины являются причиной того, что Apple установила эти ограничения с WidgetKit.

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