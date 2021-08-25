Слиты даты начала приема предзаказов на iPhone 13 и AirPods 3 — 17 и 30 сентября

Вот оно как.

Китайский онлайн-магазин опубликовал даты начала приема предварительных заказов на смартфоны серии iPhone 13 и беспроводные наушники нового поколения AirPods 3. Смартфоны можно будет предзаказать уже с 17 сентября. А наушники — с 30-го.

Утверждается, что даты слили по ошибке. Страницу в спешности удалили. Но Интернет штука такая. Что в него попало, уже никогда не исчезнет.

Таким образом, если данные китайского источника подтвердятся, то новенькие айфоны можно будет заказать всего через пару недель.

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