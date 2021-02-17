Сломался гарантийный iPhone 12? Новый вы не получите — теперь Apple меняет заднее стекло, материнку и даже модуль Face ID
Раньше меняли, а теперь отремонтируют.
Думали, что отсутствие адаптера и наушников в коробке с новеньким айфоном это самое страшное? А вот и нет. Apple полна решимости защищать окружающую среду дальше. И ради этого купертиновцы пойдут на все. Что делал фирменный центр раньше, если пользователи приносил гарантийный айфон, сломавшийся не по его вине? Правильно, менял его на новый. Быстро и удобно. Все счастливы. Теперь будет иначе.
Сломался модуль Face ID? Починят! Проблемы с платой? Вас также ждет ремонт! Что-то не так с задней крышкой? Заменят на новую.
Когда начнется вакханалия? В MacRumors, сославшись на некую служебную записку, полученную сервисными центрами по всему миру, утверждают, что уже с 23 февраля. Зачем все это? Для сокращения углеродного следа, оставляемого каждым устройством. Звучит!
Да, пока речь идет только об iPhone 12 и iPhone 12 mini. Премиальные айфоны все еще можно будет поменять на новые.
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Да мне уже на 11 так меняли камеру , по гарантии , просто получаеться список стал шире и все . Сдаёшь нормальный , получаешь весь исцарапанный …. и нечего не докажешь , в договоре все так прописано что если тебе разбитый вернут то это твои проблемы .