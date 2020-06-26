Слух: iPhone 12 будет дешевле, чем все думали

Очень приятная утечка.

Анонимный инсайдер под ником @omegaleaks назвал цены некоторых новых смартфонов Apple из линейки iPhone 12. Согласно его данным, Apple выпустит разные версии новых iPhone: с поддержкой 5G и без. Последние модели будут продаваться дешевле на $100 по сравнению с 5G-версиями.

По информации инсайдера, Apple выпустит две версии 5,4-дюймового iPhone 12. Цена модели с поддержкой 5G будет составлять $649, без поддержки 5G — $549. Аналогичным образом компания выпустит две модели 6,1-дюймового iPhone 12 Max. Цена iPhone 12 Max 5G составит $749, iPhone 12 Max 4G — $649.

Предыдущие утечки указывали на то, что Apple выпустит iPhone 12 и iPhone 12 Max по ценам $649 и $749 соответственно. Таким образом, свежая утечка косвенно подтвердила эти данные, но уточнила, что Apple планирует выпустить более дешевые 4G-версии смартфонов.

Ранее аналитики заявили, что Apple не стремится увеличивать цены на iPhone образца 2020 года из-за сложной экономической ситуации в мире на фоне пандемии и протестов в США.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)