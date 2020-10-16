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Слухи: Apple хочет вернуть Touch ID

16 Окт, 2020

Слухи: Apple хочет вернуть Touch ID

Компания работает над тем, чтобы внедрить Touch ID под экран смартфона.

По словам инсайдеров, Apple хочет возродить функцию Touch ID. Стоит отметить, что это не в первые, когда авторитетные источники говорят о таких планах компании. В прошлом году издание Bloomberg сообщило, что Apple работает с поставщиками над iPhone, который будет поддерживать Touch ID и Face ID и появится в 2021 году.

Использование Touch ID и Face ID в iPhone даст пользователю множество преимуществ, так как это два наиболее надежных и безопасных варианта биометрической аутентификации. Например, Face ID не работает, если пользователь надел масками для лица или повязал на голову платок, поэтому вы можете использовать Touch ID, чтобы разблокировать iPhone.

Apple Touch ID

Особенно примечательно размещение Touch ID под дисплеем iPhone, а не добавление его к боковой кнопке, как у нового iPad Air.

А вы ждете возвращения этой функции?

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