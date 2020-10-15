Слухи: Apple столкнулась с проблемой при производстве AirPods Studio, а AirTags выпустят в следующем месяце

Обе новинки должны поступить в продажу до конца 2020 года.

13 октября компания Apple на специальном мероприятии представила несколько своих новых продуктов: HomePod Mini и линейку iPhone 12. Однако о долгожданных наушниках AirPods Studio и трекерах AirTags разработчики ничего не сказали. По словам авторитетного источника, компания столкнулась с серьезной проблемой при производстве AirPods Studio, а выпуск трекеров AirTags хотят анонсировать уже в следующем месяце.

В прошлом месяце в социальных сетях были опубликованы предполагаемые изображения AirPods Studio, демонстрирующие спортивный вариант новых наушников Apple. По словам инсайдера, некоторые функции аксессуара были упрощены, поскольку инженеры все еще работают над некоторыми корректировками перед окончательным выпуском. Это не означает, что Apple не анонсирует AirPods Studio в этом году, поскольку компания может представить продукт на мероприятии в следующем месяце. Например, в 2016 году Apple пообещала, что первые AirPods будут выпущены в октябре, однако наушники поступили в продажу только в декабре того же года.

Источник, также упомянул, что AirTags теперь полностью доработаны. Предположительно, Apple просто ждет идеального момента, чтобы официально объявить о своей новинке. По слухам, Apple выпустит iOS 14.3 в следующем месяце с поддержкой AirTags, поэтому об аксессуаре, вероятно, объявят во время ноябрьского мероприятия.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)