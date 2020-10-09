Слухи: Apple возродит MagSafe

Сообщается, что новые продукты они планируют представить на презентации 13 октября.

По словам инсайдеров, компания Apple анонсирует новый магнитный чехол для iPhone с MagSafe и два беспроводных зарядных устройства Apple под названием «MagSafe Charger» и «MagSafe Duo Charger», которые будут иметь мощность 15 Ватт.

MagSafe найдет отклик у тех пользователей продукции, которые помнят разъем питания Apple MagSafe с магнитным креплением. Он впервые появился на моделях MacBook Pro в 2006 году, но, несмотря на свою популярность, его выпуск компания прекратила в 2016 году и заменила на USB-C.

Еще в августе на Weibo были опубликованы изображения предстоящей модели iPhone 12, на которой была изображена круглая группа магнитов в корпусе устройства. Многие предположили, что магниты могут быть использованы для выравнивания, если Apple выпустит собственное беспроводное зарядное устройство.

В настоящее время Apple не выпускала собственных беспроводных зарядных устройств для iPhone. В прошлом году компания отказалась от долгожданного зарядного коврика AirPower из-за проблем с качеством. Ходят слухи, что компания продолжает работать над этим устройством.

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