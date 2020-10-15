Слухи: предзаказ на iPad Air 4 можно будет оформить уже завтра

По слухам, новый девайс выйдет 23 октября.

Согласно информации с канадского сайта Best Buy, предзаказ на новый iPad Air 4-ого поколения можно будет оформить на официальном сайте уже завтра, 16 октября. Это дата совпадает с открытием предзаказов на новые модели iPhone 12.

Новый iPad Air имеет схожий с iPad Pro дизайн. Девайс обладает 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2360 × 1640 и антибликовым покрытием. iPad Air так же имеет возможность подключения USB-C и включает в себя модернизированную акустическую систему.

Девайс отличается высокой производительностью благодаря новейшему процессору A14 Bionic. Центральный процессор устройства стал на 40% быстрее, производительность графического процессора увеличена на 30%, а производительность машинного обучения также улучшилась благодаря новому нейронному движку.

А вы ждете эту новинку от Apple?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)