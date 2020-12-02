Смарт-часы Mi Watch представлены в России

Лёгкие и выносливые.

Российская презентация Xiaomi ознаменовала дебют Mi Watch в нашей стране. Это первая модель умных часов Xiaomi для мирового рынка. Mi Watch созданы для расширения возможностей всех видов активного образа жизни. Давайте взглянем на них поближе.

Дизайн

Mi Watch оснащены 1,39-дюймовым дисплеем AMOLED со специальной спортивной кнопкой сбоку. Дисплей достаточно яркий – 450 нит. На выбор также есть 6 официальных ремешков: жёлтый, чёрный, зелёный, белый, синий и красный. Кроме того, Mi Watch поддерживают более 100 циферблатов.

Устройство очень лёгкое и долговечное, идеально подходит для непрерывного повседневного использования.

Технические характеристики

Используя Mi Watch, пользователи получат доступ к комплексу из 117 видов тренировок.

Часы защищены стеклом Corning Gorilla Glass 3. Они весят всего 32 грамма – очевидно, совсем не ощущаются на руке.

После двух часов зарядки устройство, по словам Xiaomi, готово обеспечить 16 дней автономной работы. Новые смарт-часы поддерживают функцию удалённого доступа к камере, собственные смайлы в уведомлениях и голосовое управление. Также с их помощью можно отслеживать качество сна, а также измерять уровень кислорода в крови.

Mi Watch выдерживают давление воды в 5 АТМ (дождь и плавание на небольшой глубине им не страшны). Часы оснащены GPS и компасом.

Стоимость в России

Mi Watch, как было заявлено в презентации, можно приобрести за 8990 рублей. Купить новинку можно будет в ближайшее время на сайте Mi.com, а также в магазинах DNS, М.Видео, Эльдорадо, Wildberries, Ситилинк, Озон. Официальной даты старта продаж в России пока объявлено не было.

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