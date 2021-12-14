Смарт-TV Xiaomi TV Q1E 55 и умные часы Redmi Watch 2 Lite поступают в продажу в России
Две новинки от Xiaomi.
Xiaomi сообщает о начале продаж в РФ умного ТВ Xiaomi TV Q1E 55 и недорогих смарт-часов Redmi Watch 2 Lite.
Xiaomi TV Q1E 55 это 4K-телевизор (100% DCI-P3, 103% NTSC). Поддерживаются Dolby Vision и расширенный динамический диапазон. Это ТВ с 60-герцовой технологией MEMC для более четкой демонстрации движущихся предметов.
Работает телевизор на ОС Android TV 10-ой версии. Для этой ОС создано множество приложений, также на ТВ можно вывести изображения со смартфона, лэптопа или планшета. Наконец, в телевизор встроен помощника Google Assistant. С его помощью можно управлять устройствами смарт-дома через пульт.
Продажи уже начались. Цена: 65 тысяч рублей. Первым покупателям в подарок дадут Redmi Watch 2 Lite. Всем покупателям также положена подписка на Яндекс.Плюс на полгода.
Redmi Watch 2 Lite получили 1,55-дюймовый экран, более сотни ярких циферблатов, более сотни режимов для занятий спортом, около сотни режимов активности. Среди важных функций: отслеживание ЧСС, датчик кислорода в крови SpO2, женские фишки.
Автономность на высоте: 10 дней работы. Есть защиты от воды (5 АТМ).
Какая цена? 4990 рублей. Старт продаж намечен на 15 декабря в фирменном онлайн-магазине Xiaomi и с 16 декабря крупных розничных сетях.
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