Смарт-замок от EZVIZ с дактилоскопическим сканером, не шутка — реальность

До чего дошла техника.

Компания EZVIZ выпустила умный замок L2, который оснащен сканером отпечатков пальцев. Зачем? Вы сможете попасть в свою квартиру или дом без ключей, просто приложив палец. Уходите? Замок автоматически блокируется. Чужих не пропустит. Куда надежней обычных ключей.

Не слышали об EZVIZ? Только если не занимались планированием умного дома. Но если да, то наверняка знаете эту компанию. Все-таки один из лидеров в этой сфере.

К слову, если любите все по классике, то EZVIZ L2 может также работать и как простой, классический дверной замок с ключами (они могут пригодиться, если, например, села батарея и смарт-функции отключились). Но ключи ведь часто забывают дома, на работе, где-то еще. Или попросту теряют. А вот палец вы потеряете едва ли. Так что проблем с попаданием в жилище не будет вообще. Никогда.

А еще в комплект входят специальные карты. Настроив их, вы также сможете использовать их для открытия квартиры/дома.

Наконец, есть и четвертый способ. В квартиру/дом можно попасть, набрав специальный пароль (устанавливает владелец).

У замка EZVIZ L2 также имеется звуковой сигнал, сигнализирующий о том, что кто-то подошел к двери.

Работает новинка от 4 батареек типа AA. С ними работать замок будет около 10 месяцев (при том, что вы используете его примерно 10 раз в день). Когда батарейки садятся, смарт-замок издает сигнал. Вы всегда будете знать, когда пора сходить в магазин за новой порцией батареек.

Цена? Порядка 25 тысяч рублей.

Об умном доме замолвим слово:

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