Смартфон Qualcomm Snapdragon оказался более крутым камерофоном, чем iPhone 12 Pro Max

Неожиданно.

Qualcomm Snapdragon просто так не купишь. Нужно быть участником программы тестирования Qualcomm. Но даже тогда за него надо выложить 1500 долларов! Стоит ли игра свеч? Вполне. Это один из лучших камерофонов на планете. В DxOMark его оценили на 133 балла. Он снимает круче, чем iPhone 12 Pro Max!

Новинку хвалят за потрясающую детализацию, работу автофокуса называют идеальной. Также эксперты бенчмарка обратили внимание на почти полное отсутствие шумов и естественность цветопередачи. Да, есть и минусы. Например, ночью автофокус уже не так идеальный, к тому же в условиях недостаточного освещения проявляются артефакты. Но в общем и целом это один из лучших смартфонов дя мобильного фотографа.

А как с видео? Тоже все отлично!

Так что гаджет вовсе не просто интересный концепт. Это мощное, сбалансированное устройство, которое можно хоть сегодня пускать в серию.

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