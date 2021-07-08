Смартфон с батареей на 13 200 мА*ч — Ulefone Power Armor 13 на подходе
Вот уж настоящий монстр автономности.
Компания Ulefone, известная по защищенным смартфонам с гигантскими аккумуляторами, в скором времени превзойдет саму себя. К выходу готовится Ulefone Power Armor 13, гаджет с батареей астрономической емкости. Речь идет о 13 200 мА*ч. С таким девайсом хоть в горы, хоть в лес на неделю. Не сядет.
Что еще? Ультимативная защита. Тут и стандарт IP68/IP69K (хоть в лед, хоть в пламень, хоть в океан в шторм), и военные MIL-STD-810G. Корпус прорезиненный, никакие падения и удары ему не страшны. Терминатор!
Начинка?
- SoC: MediaTek Helio G95
- ОЗУ: 8 ГБ
- Накопитель: 256 ГБ
- Дисплей: 6,81-дюймовый с разрешением Full HD+
- Селфи-камера: 16 МП
- Тыльная камера: 48, 8, 2, 2 МП
- Аккумулятор: 13 200 мА*ч
- Зарядка: 33 Вт (проводная), 15 Вт (беспроводная), 5 Вт (реверсивная), OTG
- Что еще: лицевой сканер, дактилоскопический сканер, модуль NFC, эндоскоп, FM-радио, GPS, Glonass, Galileo, Beidou
А сколько он будет стоить? Пока неизвестно. Зато известно, что представят девайс до конца июля.
Что почитать?
- Неожиданно! iPhone 12 уступил в ночной съемке Ulefone Armor 11 5G
- Неубиваемый флагман Ulefone Armor 11 5G — пентакамера, ночное видение, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти
- Обзор Ulefone Power 3 — 30% заряда? Ну, как раз на целый день!
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