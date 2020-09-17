Смартфон Sony Xperia 5 Ⅱ – самый компактный в линейке

С поддержкой сетей 5G.

Sony анонсировала новый смартфон с поддержкой ускоренной съемки в формате 4K HDR со скоростью 120 кадров в секунду. Камера также умеет записывать видео замедленные в 5 раз при 24 кадрах в секунду и рассчитывает автофокус и автоэкспозицию 60 раз в секунду.

Sony наградила новый флагман 6,1 дюймовым FHD+ HDR OLED-дисплеем с частотой обновления экрана в 120 Гц и высокоточной сенсорной панелью с частотой опроса 240 Гц. Любители мобильных игр должны по достоинству оценить новую модель, ведь с таким дисплеем у них есть явное преимущество перед соперником.

Сердцем Xperia 5 Ⅱ стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, с поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, что обеспечивает смартфону оптимальную скорость и высокую производительность.

Сам телефон весьма компактный – самый компактный в линейке смартфонов Xperia. Его габариты всего 158×68×8 мм.

Точная цветопередача, максимальное удовольствие от звука, полное погружение в игровой процесс.

Цена Sony Xperia 5 II – 69 990 pуб. Предзаказ уже доступен на Sony Store Online.

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