Смартфон в честь Брюса Ли — яркий и быстрый Redmi K40 Bruce Lee Special Edition

Давно пора.

Сегодня Xiaomi представила в Китае эксклюзивную версию нового геймерского смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition. Устройство в яркой черно-желтой расцветке посвящено легендарному Брюсу Ли (Bruce Lee), знаменитому актеру и выдающемуся мастеру восточных единоборств.

Redmi K40 Bruce Lee Special Edition может похвастаться мощной начинкой и богатейшей комплектацией.

Внутри девайса находится чип Dimensity 1200 (самая продвинутая SoC от MediaTek). Дисплей тут 6,67-дюймовый (конечно же, AMOLED) с частотой обновления 120 Гц. Емкость батареи составляет 5065 мА*ч. Есть скоростная зарядка на 67 Вт. А еще многочисленные геймерские фишки — продвинутая система охлаждения, специальное ПО, крутая вибрация и так далее.

Какая камера? Вполне достойная. Сзади на 64+8+2 Мп со светодиодной подсветкой модуля. Спереди на 20 Мп. Звуковая система разработана совместно с JBL.

Гаджет продается в одной конфигурации ОЗУ и флэш-памяти — 12 ГБ + 256 ГБ. Цена равна 415 долларам.

В яркой желто-черной коробке фанаты Брюса Ли обнаружат: сам Redmi K40 Bruce Lee Special Edition, уникальный чехол, адаптер зарядки, шнур — все в фирменной расцветке.



Да, в качестве ОС использована Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.

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