Смартфоны HONOR 50 представят в России в ноябре

Изумительные девайсы.

В Европе смартфоны линейки HONOR 50 будут выпущены 26 октября. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture. А что же в России? Официально дата появления устройств не называется. Но, по сведениям наших собственных источников, случится это в ноябре.

Смартфоны будут продаваться со всеми сервисами Google и поддержкой 5G-сетей (осталось дождаться их распространения в России).

О смартфонах HONOR 50 мы писали довольно подробно. Рекомендуем почитать:

Напомним о ценниках в Китае.

Базовый HONOR 50 оценивается примерно в 30 тысяч рублей .

. Продвинутый HONOR 50 обойдется в 42 тысячи рублей .

У нас будет примерно также, может быть, чуточку дороже.

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