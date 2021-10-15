Смартфоны HONOR 50 привезут в Россию 9 ноября — работают со всеми сервисами Google

Изумительные устройства.

Смартфоны HONOR 50 привезут в Россию через две недели. Презентация состоится 9 ноября. Речь идет не только о базовом HONOR 50, а о линейке! Как мы и предполагали, производитель представит сразу серию устройств — то есть, мы увидим HONOR 50 Lite и 50 Pro.

Чем интересен HONOR 50? Мы подробно описывали этот смартфон. У него крутая 108-мегапиксельная камера, аккумулятор на 4300 мА*ч, быстрая 66-ваттная зарядка, 120-герцовый 6,57-дюймовый OLED-дисплей. Флагман, ни дать ни взять! Да, аппаратная основа тут Snapdragon 778G.

А HONOR 50 Pro, так и вовсе, один из лучших камерофонов на планете!

Линейка HONOR 50 работает со всеми сервисами Google.

К слову, в Европе девайс начнут продавать 26 октября.

Российская презентация в режиме онлайн состоится в 19:00 МСК 9 ноября. Мы обязательно напомним Вам и напишем заметку на тему!

Почитать подробнее о линейке HONOR 50 предлагаем у нас же:

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