Смартфоны HONOR 50 привезут в Россию 9 ноября — работают со всеми сервисами Google
Изумительные устройства.
Смартфоны HONOR 50 привезут в Россию через две недели. Презентация состоится 9 ноября. Речь идет не только о базовом HONOR 50, а о линейке! Как мы и предполагали, производитель представит сразу серию устройств — то есть, мы увидим HONOR 50 Lite и 50 Pro.
Чем интересен HONOR 50? Мы подробно описывали этот смартфон. У него крутая 108-мегапиксельная камера, аккумулятор на 4300 мА*ч, быстрая 66-ваттная зарядка, 120-герцовый 6,57-дюймовый OLED-дисплей. Флагман, ни дать ни взять! Да, аппаратная основа тут Snapdragon 778G.
А HONOR 50 Pro, так и вовсе, один из лучших камерофонов на планете!
Линейка HONOR 50 работает со всеми сервисами Google.
К слову, в Европе девайс начнут продавать 26 октября.
Российская презентация в режиме онлайн состоится в 19:00 МСК 9 ноября. Мы обязательно напомним Вам и напишем заметку на тему!
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