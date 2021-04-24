Смартфоны Lenovo вернулись в Россию. Вот первый из них

Встречайте, Lenovo K12 Pro.

Lenovo ушла с российского рынка смартфонов в 2017 году. Но теперь она возвращается – официально.

С чего компания решила начать завоевывать любовь публики? Она привезла интересную модель Lenovo K12 Pro.

Гаджет стоит внимания. Как минимум – за емкий аккумулятор на 6000 мАч. Без подзарядки устройство обходится до 60 часов.

Настоящий подарок для пользователей, ценящих автономность. Кроме того, просят за Lenovo K12 Pro около 14 тысяч рублей. Он многим по карману.

Аппарат оснащен 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1640 на 720 пикселей. В роли процессора выступает Qualcomm Snapdragon 662. Он поддерживает сети 4G LTE.

Тыльная камера тройная – с главным 64-мегапиксельным датчиком. За селфи отвечает фронтальный объектив на 16 МП.

Есть модуль NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C и Wi-Fi (802.11 ac). Работает телефон под управлением Android 10.

За вариант с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ придется выложить 14 990 рублей. Первые покупатели получат скидку от одной до двух тысяч рублей.

Источник: lenovo.ru

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