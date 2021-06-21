Смартфоны OPPO со скидками на распродаже AliExpress

Берем.

Компания OPPO сообщает о запуске масштабной распродажи на AliExpress. С огромными (до 30%) скидками там можно приобрести потрясающие смартфоны. Стоит поспешить. Распродажа продлится с 21 по 26 июня.

Какие?

OPPO Reno 5 — теперь стоит 22 тысячи рублей (скидка составляет 8000)

OPPO Reno5 Lite — оценивается в 18 600 рублей (цена снижена на 7400)

OPPO A54 — можно купить за 15 000 рублей (скидка в размере 4500)

OPPO A74 — берем за 20 тысяч (подешевел на 4600)

Почитайте обзоры всех четырех устройств:

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