Смартфоны OPPO со скидками на распродаже AliExpress
Берем.
Компания OPPO сообщает о запуске масштабной распродажи на AliExpress. С огромными (до 30%) скидками там можно приобрести потрясающие смартфоны. Стоит поспешить. Распродажа продлится с 21 по 26 июня.
Какие?
OPPO Reno 5 — теперь стоит 22 тысячи рублей (скидка составляет 8000)
OPPO Reno5 Lite — оценивается в 18 600 рублей (цена снижена на 7400)
OPPO A54 — можно купить за 15 000 рублей (скидка в размере 4500)
OPPO A74 — берем за 20 тысяч (подешевел на 4600)
Почитайте обзоры всех четырех устройств:
- Обзор OPPO A74: тонкий, стильный и технологичный
- Обзор OPPO A54: стиль и отличный экран за 14990
- Обзор Oppo Reno 5 Lite: стильный смартфон с 8/128 и очень сочным Амоледом
- Обзор OPPO Reno5: почти круглый отличник
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