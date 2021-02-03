Новости

Смартфоны Samsung Galaxy S21 испытали на прочность

3 Фев, 2021

Смартфоны Samsung Galaxy S21 испытали на прочность

Дроп-тест от Allstate.

Специалисты Allstate Protection Plan устроили интересный эксперимент. Они проверили, как серия Samsung Galaxy S21 выдерживает падения.

Были протестированы модели Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В результате эксперты выяснили несколько любопытных вещей.

Galaxy S21 Ultra

Прочность лицевой панели не увеличилась. Ни один из Galaxy S21 не лучше телефонов предыдущего поколения.

Galaxy S21 уронили на экран с высоты около 2 метров. Обычная версия отделалась трещинами. Дисплею Galaxy S21+ повезло меньше – он перестал работать. Аналогичные последствия ждали и Galaxy S21 Ultra.

 
На этом в Allstate Protection Plan не остановились. Эксперимент повторили, роняя Galaxy S21 на заднюю крышку. Опять выжила стандартная модель – благодаря корпусу из пластика.

Тыльные панели Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra выполнены из стекла. Поэтому они ожидаемо разбились. Не пострадали лишь блоки камер.

Источник: phonearena.com

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий