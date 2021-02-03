Смартфоны Samsung Galaxy S21 испытали на прочность

Дроп-тест от Allstate.

Специалисты Allstate Protection Plan устроили интересный эксперимент. Они проверили, как серия Samsung Galaxy S21 выдерживает падения.

Были протестированы модели Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В результате эксперты выяснили несколько любопытных вещей.

Прочность лицевой панели не увеличилась. Ни один из Galaxy S21 не лучше телефонов предыдущего поколения.

Galaxy S21 уронили на экран с высоты около 2 метров. Обычная версия отделалась трещинами. Дисплею Galaxy S21+ повезло меньше – он перестал работать. Аналогичные последствия ждали и Galaxy S21 Ultra.



На этом в Allstate Protection Plan не остановились. Эксперимент повторили, роняя Galaxy S21 на заднюю крышку. Опять выжила стандартная модель – благодаря корпусу из пластика.

Тыльные панели Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra выполнены из стекла. Поэтому они ожидаемо разбились. Не пострадали лишь блоки камер.

Источник: phonearena.com

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