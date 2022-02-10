Смартфоны Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra сравнили друг с другом на фото
Посмотрим.
Инсайдер Ice Universe выложил подборку фотографий из разных источников, на которых смартфоны линейки Galaxy S22 сравниваются друг с другом. Напомним, что вчера Samsung анонсировала три модели: базовый Гэлэкси S22, большой Гэлэкси S22 Plus и топовый Гэлэкси S22 Ultra.
Посмотрим.
Beautiful, Beautiful, Beautiful! pic.twitter.com/LYqWtiJVIj
— Ice universe (@UniverseIce) February 9, 2022
Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus выглядят одинаково. Разница в размерах. Можно провести аналогию с Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс.
А вот Galaxy S22 Ultra куда интереснее. Таких смартфонов на рынке сейчас нет. Он и правда уникальный. Последователь серии Galaxy Note все-таки. И с комплектным стилусом, который прячется в корпус. В общем интересная штука. Еще и снимает классно. Особенно, когда речь заходит о зуме.
Смартфоны спереди. Все втроем.
И еще.
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