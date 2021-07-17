Смартфоны серии iPhone 12 дешевеют крайне медленно — за «копейки» не купишь, в отличие от тех же Samsung Galaxy S21

Цены не падают, а растут.

Хорошо известно, что айфоны на вторичке дешевеют очень и очень неторопливо. В отличие от аналогов на Android. И модельный ряд iPhone 12 не исключение. Даже напротив.

Эксперты SellCell изучили рынок и сделали следующие выводы:

За первое полугодие линейка iPhone 12 потеряла примерно 34% от изначальной стоимости. Да, если вы купили айфон полгода назад, допустим за 100 тысяч, теперь сможете продать его примерно за 65-66 тысяч рублей. Тот же Galaxy S21 Ultra за сотку за такие деньги вы явно не реализуете, максимум вам дадут 50 000, если не меньше.

Любопытно, что iPhone 12 дешевеют не так быстро, как собратья из серии iPhone 11. Они за то же время потеряли не 34%, а все 44%!

Быстрее всего цена снижается в первый месяц, затем уже снижение крайне медленное.

Любопытный факт: Айфоны 12 через месяц на вторичке стоили дешевле, чем сейчас, через полгода. Так, месячный топовый iPhone 12 Pro Max в США можно было взять за $710 (при том, что новым он стоил $1450), а сейчас за месячный Про Макс нужно выложить уже $990. Компактный Айфон 12 мини стоил через месяц после запуска $430 (новый $840), а сейчас за месячный айфон мини нужно заплатить $500. Тренд восходящий.

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