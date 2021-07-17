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Смартфоны серии iPhone 12 дешевеют крайне медленно — за «копейки» не купишь, в отличие от тех же Samsung Galaxy S21

17 Июл, 2021

Смартфоны серии iPhone 12 дешевеют крайне медленно — за «копейки» не купишь, в отличие от тех же Samsung Galaxy S21

Цены не падают, а растут.

Хорошо известно, что айфоны на вторичке дешевеют очень и очень неторопливо. В отличие от аналогов на Android. И модельный ряд iPhone 12 не исключение. Даже напротив.

iPhone 12 Pro Max дисплей

Эксперты SellCell изучили рынок и сделали следующие выводы:

  • За первое полугодие линейка iPhone 12 потеряла примерно 34% от изначальной стоимости. Да, если вы купили айфон полгода назад, допустим за 100 тысяч, теперь сможете продать его примерно за 65-66 тысяч рублей. Тот же Galaxy S21 Ultra за сотку за такие деньги вы явно не реализуете, максимум вам дадут 50 000, если не меньше.
  • Любопытно, что iPhone 12 дешевеют не так быстро, как собратья из серии iPhone 11. Они за то же время потеряли не 34%, а все 44%!
  • Быстрее всего цена снижается в первый месяц, затем уже снижение крайне медленное.
  • Любопытный факт: Айфоны 12 через месяц на вторичке стоили дешевле, чем сейчас, через полгода. Так, месячный топовый iPhone 12 Pro Max в США можно было взять за $710 (при том, что новым он стоил $1450), а сейчас за месячный Про Макс нужно выложить уже $990. Компактный Айфон 12 мини стоил через месяц после запуска $430 (новый $840), а сейчас за месячный айфон мини нужно заплатить $500. Тренд восходящий.

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