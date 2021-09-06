Смартфоны серии iPhone 13 получат спутниковую связь не везде — только в некоторых регионах

Увы.

Марк Гурман, сетевой аналитик и журналист, которому нет причин не верить, заявил, что спутниковая связь в новых айфонах будет доступна только в некоторых регионах.

Каких именно, увы, инсайдер уточнять не стал.

Что касается повсеместного распространения спутникового Интернета на iPhone, то, по словам господина Гурмана, ждать придется долго, еще пару лет. Вероятно, массовой такая связь станет в поколении iPhone 15.

Смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max представят уже на следующей неделе, вероятно, во вторник, 14 сентября.

Почитать о них вы можете ниже:

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