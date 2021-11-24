Смартфоны серии iPhone 13 теряют в цене медленней всех других поколений

Необычно.

Аналитики SellCell выяснили, что через два месяца после запуска линейки Айфон 13 смартфоны практически не подешевели. Дешевеют они медленнее всех других айфонов в истории.

За месяц в среднем новые айфоны потеряли 24,9%. А за два — 25,5%.

А некоторые модели, так и вовсе, подорожали в промежутке между первым и вторым месяцем. Так, в октябре подержанный iPhone 13 Pro Max был на 1,4% дешевле, чем сейчас. Речь идет о модели на 1 ТБ. А версия на 512 ГБ — сейчас дороже на 1,7%. Наконец, младший флагман с 128 ГБ флеш-памяти с октября по ноябрь прибавил 1,8%.

Но круче всего Айфон 13 Про! Модель на 256 ГБ восстановила за месяц более 4,5% остаточной стоимости!

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