Смартфоны серии Samsung Galaxy S22 на живых фото — Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra

Вот они какие.

Портал SamMobile, который часто сливает информацию о новинках от Samsung, опубликовал живые снимки смартфонов линейки Galaxy S22.

Речь идет обо всех трех моделях: базовой, продвинутой и флагманской.

Гэлэкси S22 и Гэлэкси S22+ выглядят идентично. Это как iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Корпуса, камеры, стиль — всё едино.

А вот топовый Гэлэкси S22 Ultra совсем другой. Правы были те, кто говорили, что Galaxy S22 Ultra — это замена линейке Galaxy Note. Самый-самый Гэлэкси действительно выглядит, каким мы себе представляли Galaxy Note 22. У него острые углы, корпус с разъемом для стилуса и совершенно отличный от простых Galaxy S22 стиль.

Почитать обо всех Galaxy S22 вы можете у нас же:

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