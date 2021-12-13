Смартфоны серии Samsung Galaxy S22 на живых фото — Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra
Вот они какие.
Портал SamMobile, который часто сливает информацию о новинках от Samsung, опубликовал живые снимки смартфонов линейки Galaxy S22.
Речь идет обо всех трех моделях: базовой, продвинутой и флагманской.
Гэлэкси S22 и Гэлэкси S22+ выглядят идентично. Это как iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Корпуса, камеры, стиль — всё едино.
А вот топовый Гэлэкси S22 Ultra совсем другой. Правы были те, кто говорили, что Galaxy S22 Ultra — это замена линейке Galaxy Note. Самый-самый Гэлэкси действительно выглядит, каким мы себе представляли Galaxy Note 22. У него острые углы, корпус с разъемом для стилуса и совершенно отличный от простых Galaxy S22 стиль.
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