Смартфоны скоро научатся менять цвет задних панелей

Одна из крупнейших технологических компаний уже работает над этим.

На днях инсайдер из мира технологий Ice Universe опубликовал в своем Twitter видео прототипа нового гаджета. На кадрах видно, как задняя панель устройства из синей становится металлической серой. Пользователь не только может выбирать цвет, но и управлять его глубиной и резкостью. Принцип работы нового смартфона производители пока держать в секрете.

Однако гаджеты, меняющие цвет панелей, скоро появятся на мировом рынке. Эту технологию уже продемонстрировала компания OnePlus Concept One. Новый смартфон, представленный на технологической выставке в Лас-Вегасе, оснащен электрохромной панелью из стекла. Пользователь может менять прозрачность стекла, тем самым скрывая основную камеру смартфона.

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