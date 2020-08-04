Смартфоны Xiaomi на «чистом» Android остались в прошлом

Увы, Xiaomi Mi A4 не выйдет.

Компания Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны под управлением «чистой» операционной системы Android в рамках программы Android One. По словам представителей компании, все будущие смартфоны будут выходить с предустановленной программной оболочкой MIUI или другими новыми оболочками от Xiaomi.

В Xiaomi подчеркнули, что из-за этого решения компания откажется от выпуска Xiaomi Mi A4. Вероятнее всего, Xiaomi перестанет выпускать новые смартфоны из этой линейки, которые всегда отличались тем, что работали под управлением «чистого» Android.

О причинах такого решения в Xiaomi не рассказали. Как отмечают эксперты, вероятной причиной могла стать ситуация с обновлениями смартфонов из линейки Xiaomi Mi A. Чаще всего они получали обновления Android с большой задержкой. Кроме этого, во многих обновлениях находились критические баги, на которые жаловались пользователи. При этом, из-за низкой скорости выпуска обновлений, владельцам проблемных смартфонов приходилось длительно ожидать устранения неполадок.

Ранее от выпуска смартфонов на «чистом» Android в рамках программы Android One отказалась компания Motorola. Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, осталась единственной, которая принимает участие в программе.

Источник: GSMArena.

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