Смех сквозь слезы. Появилась первая «скидка» на iPhone SE (2020) в России

“Мощное” снижение.

Не секрет, что новые модели iPhone очень неохотно дешевеют в России. Например, прошлогодние iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max по-прежнему не просели в цене ни на рубль в ведущих российских сетях электроники по сравнению с официальной стоимостью. Поэтому и на новый iPhone SE 2-го поколения больших скидок в обозримом будущем ждать не стоит.

А вот маленькая (даже микроскопическая) скидка на смартфон появилась уже сейчас, еще до старта продаж новинки. Авторизованный ритейлер «Билайн» добавил iPhone SE 2-го поколения в ассортимент своих товаров по сниженной цене 39 890 рублей. Это на целых 100 рублей меньше по сравнению с официальной ценой. Этого хватит, например, на пару дешевых чехлов для смартфона с AliExpress.

У других авторизованных ритейлеров скидок (даже таких) на новый iPhone SE пока не наблюдается. Сразу предупреждаем, что ждать их придется довольно долго. Обычно новые смартфоны Apple впервые реально дешевеют только через несколько месяцев после выхода.

Интересно, что упомянутые выше iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max сейчас продаются у наших ритейлеров якобы со скидкой до трех тысяч рублей. Однако эта скидка сделана от ранее поднятой цены на фоне падения курса рубля. И прямо сейчас эти скидочные цены точно такие же, как цены в интернет-магазине Apple, установленные еще прошлой осенью.

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