Смежникам web-разработчиков настало время «подтянуться»

Вот как бывает.

Недостаточная компетентность менеджеров компаний и организаций, являющихся контрагентами web-интеграторов, является одной из причин торможения развития отечественной IT-среды. Они могут быть прекрасными маркетологами, системными администраторами, финансистами, но их понимание особенностей разработки web-приложений оставляет желать лучшего. Наиболее актуальна данная проблема для государственных организаций.

Генеральный директор компании Stepup24 Тимур Алимханов привел три наглядных примера из его практики.

Сайт делается за пару дней силами двух человек, не правда ли?

Компания Stepup24 существует на рынке 11 лет. Одной из часто встречающихся проблем, с которыми мы сталкиваемся – это непонимание заказчиками того почему работа web-разработчиков стоит выше их ожиданий и зачем столько людей занимаются одним продуктом. В настоящее время, когда все стали урезать расходы на маркетинг, она стала особенно актуальной.

Приведу яркий пример такого подхода из собственной практики. Есть у меня знакомый. Как-то при встрече я ему рассказал про интересный проект, который мы делаем скорее из интереса, чем из-за денег, поскольку стоимость его составляет три миллиона рублей. На что получил ответ: “Да за что там три миллиона, вы же там сайтики эти делаете.”

Я стал расспрашивать собеседника, а как он представляет себе эту работу, сколько, по его мнению, специалистов должно работать над проектом, сколько это должно стоить и т.п.

На что получил твердые и характерные для сегодняшнего дня ответы: над проектом должно работать от силы два человека и стоить это может не более 50 тысяч рублей.

Примечательным является тот факт, что мой знакомый сам в прошлом занимался программированием, в пору студенческой юности делал сайты-визитки за один день. А потом длительное время работал в госструктурах управленцем. За прошедшие годы web-разработка сильно изменилась, но чиновник остался в прошлом. Ему невдомек, что сайт современный сайт – это не только сотни уникальных страниц, но иногда и десятки бизнес-процессов: от заказа обратного звонка до оплаты товара.

Именно старый опыт менеджерам, курирующим вопросы в ИТ-сферы в компаниях часто не позволяет адекватно оценить трудовые затраты на необходимые проекты. Специалист может иметь отличные компетенции в администрировании сетей, но слабо представлять себе что такое разработка современных web-приложений.

Оказалось, что у многих людей, есть дети, племянники или знакомые, которые увлекались веб программированием и вселили в головы своих старших товарищей, что Яндекс это просто одна страница и не более.

В угоду руководству

Противоположностью опыта прошлых лет, генерирующего проблемы настоящего, служит отсутствие такового. В связи с дефицитом в отрасли, сегодня наблюдается приток молодых руководителей, которые прошли обучение в онлайн-школах. Либо те, кто пришел из смежных областей – чаще всего из маркетинга. У них есть прекрасные идеи, но они не понимают, как они реализуются.

Приведу пример из практики одной государственной организации. Менеджер нового призыва придумал как улучшить качество отчетов для руководства. Но для этого необходимо разработать дашбоард. Управленец приходит в отдел маркетинга и ставит задачу. Сотрудники попытались объяснить, что на ее решение требуется как минимум два месяца. Но руководитель заявил, что задача должна быть выполнена в обозначенный срок, поскольку он уже пообещал начальству, что новый продукт будет готов через пять дней. Как раз к составлению очередного квартального отчета.

Сотрудники в срочном порядке обратились подрядчикам и поставили задачу. Она оказывается решаемой, но для этого шесть программистов должны работать пять дней круглые сутки и это будет стоить 2 200 000 рублей. Сотрудники донесли информацию управленцу. Тот в ответ посмеялся и заявил, что ИТ-директор организации вместе со своим заместителем сами все сделают. Их озадачили. Предсказуемо, что через пять дней никакого продукта, улучшающего качество отчетов, никто не увидел. В итоге менеджер, не имеющий полноценного понимания, что такое web-разработка получил выговор.

Когда задачи ставит некомпетентный IT-специалист

Как ни странно, проблемы могут генерировать и ИТ-директора компаний, которые сами прошли все ступени карьерного роста, начав когда-то с должности линейного специалиста – системного администратора. Но нередко их статус главного по ИТ в компании порождает излишнюю самоуверенность, ведущую к неадекватной оценке проектов. Как правило, это бывшие системные администраторы, не всегда понимающие специфику современной web-разработки. Расскажу очередной пример из практики.

Мы выиграли тендер на разработку сайта компании. Прихожу на ознакомительное совещание с заказчиком. Меня встречают 15 человек. Первый разговор откровенно не получился, поначалу мне намекали на то, чтобы я отказался от работы. В конце общения заявили в открытую, что проект я не сдам. Была взята пауза на два дня.

На втором совещании разговор уже был предметным. После получаса споров перешли к обсуждению технического задания. При этом ИТ-директор заказчика вместо 3-страничного ТЗ ,приложенного к тендерной документации, предложил нам разработать новое техническое задание листов на 300-400 и уместить его в те же деньги и в корне поменять суть работы, заявленную ранее.

В ходе обсуждения заместитель генерального директора, крайне умная женщина, спрашивает меня: в чем проблема и почему мы не можем сделать как они просят? Мне пришлось объяснять, что их требования написаны под создание корпоративного сайта, а просят они разработку внутреннего корпоративного портала со ста внутренними сервисами, с интеграциями сторонними сервисами и оптимизацией более ста внутренних бизнес процессов.Для реализации подобного технического задания потребовалась бы команда в несколько раз большая, что стоит других денег и времени.

Заместитель гендиректора резонно задала вопрос: а как же так получилось?

Ответ прост. ИТ-директор компании, который готовил техническое задание, был просто уверен в том, что он понимает все в web -разработках и поставленные им задачи относительно просты, решаются быстро и с помощью типовых механизмов. После этого совещания он больше не приходил. Но в итоге мы нашли компромисс, как выполнить поставленные заказчиком задачи и себя не обидеть. Впоследствии с компанией у нас сложились очень хорошие отношения.

Я привел три истории, которые наглядно иллюстрируют, что менеджменту контрагентов разработчиков наступила пора повысить собственные компетенции, чтобы их же работа была более эффективна.

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