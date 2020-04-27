СМИ: iPhone 12 получит встроенный в экран Touch ID

Возвращения сканера!

По крайней мере один смартфон из линейки iPhone 12 будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в экран. Об этом сегодня сообщило издание Economic Daily News со ссылкой на собственные проверенные источники.

Специалисты Apple работают над новой технологией ультразвукового сканера отпечатков совместно с сотрудниками компаний GIS, BOE и Qualcomm. Согласно утечке из цепочки поставок Apple, компания рассчитывает применить новую технологию по меньшей мере в одном из новых смартфонов. Предполагается, что речь идет о 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max, самом дорогом и продвинутом из грядущих смартфонов Apple.

Первым о планах по оснащению будущих моделей iPhone ультразвуковым сканером отпечатков сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. Еще в прошлом году его источники выяснили, что первый iPhone с поддержкой новой технологии выйдет в 2021 году. Позже его информацию подтвердили другие источники, включая инсайдеров издания Bloomberg и компании Barclays. Они уточнили, что возвращение Touch ID в iPhone может состояться в 2020 году.

Apple не будет отказываться от технологии распознавания лица Face ID в будущих смартфонах, неоднократно подчеркивали инсайдеры. Компания будет параллельно развивать обе технологии, предоставляя пользователям альтернативу.

Источник: MR.

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