Смотри на мир по-другому: 5 мифов о камерах видеонаблюдения

Развенчиваем мифы.

В Интернет-пространстве постоянно возникает масса сомнений о том, что умные видеокамеры просочились в нашу жизнь не случайно, часто происходят взломы баз данных и утечка личных материалов в сеть. У пользователей появляются вопросы: «А если свет в доме выключат или пропадает интернет-соединение, то камера перестанет записывать и сохранять видеоматериалы?», «Достаточная ли защита у уличной камеры, чтобы вешать ее без навеса от дождя и снега?», «А вдруг видеокамеру украдут с частного участка?».

Поможем вам развеять все сомнения и расскажем, как правильно и эффективно использовать видеокамеру.

1. Доступ к личным данным пользователей и риск, что технику легко взломают

Больше можно не переживать за состояние своего видеоконтента, ведь именно поэтому специалисты создали умные камеры с прилагающимся облачным хранилищем и слотом для флеш-карт различных объемов памяти. Данные облачного хранилища EZVIZ защищены двойным шифрованием и находятся исключительно на российских серверах.

Более того, при потере интернет-соединения камера будет автоматически записывать видеоматериалы на карту памяти, и вы можете открыть сохраненные данные на вашем телефоне.

2. Плохое качество видеосъемки в ночное время

Несколько десятилетий назад мы восхищались видеосъемкой на цифровые камеры, которые имели разрешение 1.3 мегапикселя, и удивлялись, насколько сильно увеличился технический прогресс. Создавались различные матрицы, объективы, для съемки в темное время суток или ночью мы использовали вспышку.

Сегодня видеокамеры имеют функцию ночного видения, двойной объектив и инфракрасные датчики для лучшего воспроизведения цветного изображения даже при самом плохом освещении.

Согласитесь, раньше люди и подумать не могли о хорошем качестве черно-белой картинки, не то, что о цветном изображении. А теперь появляются камеры, например, такие как EZVIZ C3W Pro, которые имеют 3 режима ночной съемки с дальностью до 30 метров. Помимо этого, камера оснащена функцией передачи ночного изображения в цвете без уменьшения четкости картинки, а при обнаружении движения камера автоматически включает прожекторы и мгновенно отправляет оповещение на ваше устройство. И на этом прогресс не останавливается.

3. Камера работает только в умеренных погодных условиях

Зимы в России холодные, снежные и перепады температур до – 30 градусов могут отпугнуть от мысли о приобретении уличной видеокамеры. Не стоит бояться, что вашу камеру засыплет снегом или сдует сильным ветром, потому что сейчас стандарт защиты IP67 исключает воздействие любых погодных условий, допускает даже погружение камеры в воду на глубину до 1-го метра. Камера будет стабильно работать в условиях дождя, снега, жары или при сильном ветре, поэтому вам не обязательно дополнительно придумывать конструкции для защиты камеры.

4. Камера потеряет связь с сетью, находясь вдалеке от точки доступа

Хотите установить камеру не на крыльце или балконе своего загородного дома, а где-нибудь посередине участка или недалеко от ворот, чтобы получать полный обзор парковочной зоны? Можете не бояться за скорость передачи данных на камеру.

Раньше бесперебойное соединение можно было получить только с помощью проводного подключения камеры к точке доступа в сеть. На данный момент камеры уличного видеонаблюдения поддерживают связь с роутером или модемом до 30 метров без потери качества изображения. Беспроводное соединение гораздо эффективнее работает, поскольку не приходится волноваться о том, что кто-то может испортить подключенные к камере провода. Все данные в реальном времени транслируются на смартфон через мобильное приложение, а если вы захотите, то в любое время сможете зайти и посмотреть важные для вас материалы в облачном хранилище.

5. Камеры нужны исключительно для использования на дачных участках

В зависимости от ваших потребностей вы всегда можете выбрать для себя релевантный вариант камеры видеонаблюдения как для дачи, так и для дома. Уличные камеры не обязательно должны использоваться только на дачных участках или в загородных домах. Вы можете установить камеру на фасаде вашего частного дома, камеру с обзором 360 градусов можно разместить на жилом доме с обзором на парковочную зону, видеокамеру с функцией ночного видения можно установить рядом с козырьком подъезда с видом на домофон.

Помимо уличных существуют домашние камеры, которые могут стать незаменимым помощником в бытовых мелочах, а также сохранить в целости и сохранности квартиру, ведь там тоже немало ценных вещей. Камеры для дома можно использовать для различных целей, например, если вы полную рабочую неделю находитесь в офисе, а маленького ребенка хотите, но боитесь оставить наедине с няней, вы можете в комнате разместить компактную умную камеру, и она будет транслировать все происходящее на ваш смартфон в видео и аудио–формате.

Итак, мифы развеяны. Дело осталось за малым – приобретением умного помощника. Подобрать видеокамеру как для улицы, так и для дома, можно на сайте официального дистрибьютора компании EZVIZ.

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