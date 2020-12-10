Snake II в виде виджета на экране вашего iPhone? Запросто

Та самая змейка, которую мы все помним.

Оригинальная «Змейка» появилась 44 года назад, еще в 1976 году, и самую большую популярность игре удалось получить после порта на телефоны фирмы Nokia в 1998 году. За это время игра претерпела множество других портов, видоизменялась и менялась, но мы то знаем, что самой важной для индустрии стала та самая Snale II. Теперь в нее можно поиграть на вашем iPhone.

Тот же самый дизайн, интерфейс, стилизованный под кнопочные телефоны, и самое интересное, прямо с заглавного экрана iPhone. Все это возможно благодаря приложению Retro Widget 2. Кстати, в конце ноября приложение получило поддержку Apple Watch.

Всего в игре представлено два вида управления. Можно использовать виртуальную клавиатуру (кстати, она достаточно удобная) либо сенсорный экран. Но раз мы тут говорим про ретро, рекомендуем именно первый способ.

Разработчики даже перенесли оригинальную анимацию из Snake II, так что это самый достоверный и хороший порт на iPhone. Так что можно окунаться в классику.

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