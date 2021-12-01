Snapdragon 8 Gen 1 — флагманский чипсет для топовых смартфонов на Android

Первым будет Xiaomi 12.

Сегодня компания Qualcomm представила свой новый флагманский чипсет под названием Snapdragon 8 Gen 1. Устройство придет на смену Snapdragon 888/888+.

Это 4 нм чипсет. Он состоит из 8 ядер, построенных на архитектуре Armv9. Одно ядро супермощное (X2), работает на частоте 3 ГГц. Три ядра средней производительности (A710) выдают частоту 2,5 ГГц. Еще четыре ядра энергоэффективные (A510), их частота работы достигает 1,8 ГГц.

Графический чип Adreno нового поколения на 30% быстрее, чем GPU в Snapdragon 888+ и на 25% энергоэффективнее.

Используется next-gen модем Snapdragon X65 5G класса 10 Gigabit. Максимальная скорость мобильного интернета достигает 10 Гбит/с. Имеется специальная подсистема FastConnect 6900, которые дает возможность передавать данные через Wi-Fi 6/6E со скоростью свыше 3,5 Гбит/с.

Смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 1 смогут работать с ОЗУ формата LPDDR5-3200, экранами 4K и частотой обновления до 144 Гц. Также есть поддержка USB 3.1 и Bluetooth 5.2. Обещают поддержку камер с разрешением до 200 Мп. И, конечно, скоростную зарядку Qualcomm Quick Charge 5.

Что еще? Встроенный AI-движок Qualcomm AI Engine 7-го поколения.

Какие смартфоны будут работать на этом чипсете? Первым станет Xiaomi 12. Также на Snapdragon 8 Gen 1 будет базироваться realme GT 2 Pro. Наконец, над смартфоном с этой SoC работает OPPO.

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