Snapdragon 875: чем он крут, когда выйдет и в каких смартфонах будет будет

Новый чип-флагман уже на подходе.

Каждый год Qualcomm определяет мощь наших смартфонов. Уже скоро будет представлен новый Snapdragon 875. В этой статье вы узнаете, почему он крутой, когда выйдет и какие будут первые смартфоны с этим чипом. Поехали!

Этот процессор построен по 5-НМ техпроцессу, то есть чип меньше в размерах, может обрабатывать гораздо больше задач с большей скоростью, а ещё он будет потреблять меньше энергии. Процессор A14 Bionic от Apple тоже построен на 5НМ. Ещё в борьбе за лучшие результаты вступают Exynos 2100 от Samsung и Kirin 9000 от Huawei.

875-ый будет состоять из 8-и ядер: 1 – сверхбольшое ядро с частотой 2,84 ГГц, 3 – ядра A78 с частотой 2,42 ГГц, 4 – A55 – 1,8 ГГц. Что нам это даёт: мощь и энергоэффективность. В AnTuTu 847 868 баллов, прошлогодний чип под номером 865 набрал 663 000 баллов.

Презентация намечена на начало декабря 2020. Первые устройства: в Китае – Xiaomi Mi 11; в мире – Samsung Galaxy S21. Первый месяц – это эксклюзивный период для этих двух моделей. Только через месяц к ним начнут прибавляться другие модели: Xiaomi Black Shark 4, Redmi K40, OnePlus 9 и некоторые модели от Oppo, Vivo, iQOO, Realme.

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