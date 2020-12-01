Показали Snapdragon 888 – лучший чип для флагманских смартфонов в 2021 году

Новые процессоры – новая эра мобильных гаджетов.

Qualcomm раскрыли информацию о своем новом флагманском чипсете Snapdragon 888. Хотя многие ожидали услышать о Snapdragon 875, анонс получился еще интереснее. Да здравствует новый король, который будет использоваться во всех новых флагманах в 2021 году!

Такую информацию подтвердили на минувшей Snapdragon Tech Summit, и Snapdragon 888 станет следующим флагманом, который будет работать на большинстве флагманов, которые будут выпущены в 2021 году.

Не только производительнее, но и быстрее, ведь в Snapdragon 888 задействуют модем нового поколения X60 5G. Уже известно, что в нем будет присутствовать поддержка Sub-6 и mmWave.

Есть приятные новости и для геймеров. Qualcomm также обновят Snapdragon Elite Gaming, которая будет включать поддержку дисплеев с частотой 144 Гц. По словам самих Qualcomm, Snapdragon 888 может похвастаться самым значительным скачком производительности по сравнении с остальными флагманскими чипами.

Работа с ИИ тоже улучшится. Обновленная технология Hexagon обеспечит пользователям ощутимый выигрыш при работе с искусственным интеллектом. Как и ожидалось, Snapdragon 888 появится на флагманских телефонах уже в начале следующего года, всего подтверждено 14 производителей, которые будут использовать новый чип в своих устройствах.

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