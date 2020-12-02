Snapdragon 888 — рассказываем, почему этот флагманский чипсет и правда крут

Аналог A14 Bionic для смартфонов на Android.

В ближайшем будущем конкуренты смартфонам серии iPhone 12 будут выходить с новым «сердцем». Речь идет о представленном 1 декабря флагманском 5-нм чипсете Snapdragon 888. Он на равных способен соперничать с A14 Bionic.

Рассказываем, почему он и правда крут.

Компоновка Snapdragon 888 следующая:

8-ядерный процессор;

1 сверхмощное суперядро ARM Cortex-X1 с частотой работы 2,84 ГГц;

с частотой работы 2,84 ГГц; 3 производительных ядра ARM Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц;

4 энергоэффективных ядра ARM Cortex-A55, работающих на частоте всего 1,8 ГГц;

За графику отвечает ускоритель Adreno 660 ;

; Объем кэш-памяти L3 равен 4 МБ;

Интегрированный в SoC (а не отдельный, это важно) модем 5G Snapdragon X60;

Отдельный процессор изображения Spectra 580 c 3 ISP (каждый позволяет захватить видео в 4K с HDR);

Чип, отвечающий за обработку операций AI, Qualcomm AI Engine 6-го поколения;

Новый цифровой сигнальный процессор (DSP) Hexagon 780;

Модуль связи FastConnect 6900;

Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 5;

Поддержка оперативной памяти типа LPDDR5 с частотой работы до 3200 МГц (максимальный объем равен 16 ГБ);

Поддержка дисплеев с разрешением 4K с частотой обновления 60 Гц и экранов с разрешением QHD+ с частотой 144 Гц;

Поддержка USB 3.1 (порт USB Type-C).

В Qualcomm утверждают, что производительность ЦП выросла на 25% по сравнению с Snapdragon 865+ (а это тоже очень быстрый чип).

Прирост графики еще более впечатляющий — +35%. Энергопотребление при этом снизилось на 20%.

Благодаря процессору Spectra 580 смартфоны с Snapdragon 888 могут записывать ролики в 4K сразу с трех камер одновременно. Или же записывать видео в 4K и одновременно снимать 64-мегапиксельные фото.

Также заявлена поддержка видео в 8K на скорости 30 fps. В 4K можно снимать на скорости 120 fps.

Благодаря модулю связи нового поколения девайсы с Snapdragon 888 получат поддержку стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (6 ГГц) и Bluetooth 5.2.

Источник: Qualcomm

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