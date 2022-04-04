Социальная сеть Fiesta для iPhone — в топе App Store в категории Социальные Сети

Что это такое?

В РФ новая социальная сеть. Появилась буквально на днях. Называется Fiesta. Прочно сидит на самом верху App Store. Загрузок несколько сотен тысяч! И, да, это эксклюзив iOS. Пока что. Оправдан ли хайп?

Изначально Fiesta была создана для создания мероприятий. Теперь же разработчики решили изменить ее, добавив возможность публикации фото и видео. Ну сами знаете на замену чему.

Какие плюсы? Главный, на наш взгляд, то, что в Fiesta уже довольно много пользователей. Соц. сеть не пустая. Второй плюс: хорошая оптимизация. Она не глючит.

Что есть уже? А вот:

Встроенный мессенджер для создания чатов.

Удобный экран активности.

Работающие уведомления.

Stories (удаляются через сутки).

Симпатичная лента публикаций.

Возможность поиска и создания мероприятий.

Подписки на друзей.

Профили с большим количеством параметров.

Поддержка 120 Гц для Айфон 13 Про и 13 Про Макс.

Авторизоваться, к слову, можно через Apple ID.

Есть ли минусы? Ага:

Почему-то загрузить можно только квадратные снимки.

Редактора фотографий нет.

Мультиаккаунтов тоже нет.

Несколько кадров разом публиковать неудобно.

Автоматическое обновление ленты отсутствует.

В целом Fiesta однозначно лучше Now. И если разработчики ее не забросят, в будущем вполне возможно получится нечто толковое.

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