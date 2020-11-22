Sony готовят целую линейку новых смартфонов Xperia 1 III Compact

Будет минимум три версии смартфона.

Если верить инсайдерам, японский гигант Sony готовит новую серию смартфонов, которая получит название Xperia Compact. Ожидаемая дата выпуска – первая половина следующего года.

Точного названия новых гаджетов пока нет, но пользователи уверены, что устройство получит имя Sony Xperia 1 III Compact. В качестве процессора в нем должен использоваться чип Snapdragon 775G.

Подробностей о новом смартфоне пока что очень мало. Единственное, что наверняка известно, это то, что устройство находится в разработке. Особенностью нового гаджета станет однокристальная система.

Предположительно, диагональ экрана Sony Xperia 1 III Compact будет равна 5,5 дюймов. По неподтвержденным слухам, Snapdragon 775G будет мощнее своего предшественника в лице Snapdragon 765G примерно на 40%. Остальные два смартфона в линейке, вероятнее всего, будут комплектоваться чипами Snapdragon690 и Snapdragon875.

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